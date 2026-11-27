Водители и курьеры Яндекс Go начнут получать в приложении предупреждения об уголовной ответственности за распространение и перевозку наркотиков. Об этом МВД договорилось с сервисом, сообщает Polisia.kz.

Меморандум о сотрудничестве министерство и Яндекс Go подписали 26 ноября. Его цель в том, чтобы предупреждать незаконный оборот наркотиков и не допускать, чтобы людей втягивали в преступную деятельность.

Информировать будут прямо в приложении. Водителям, курьерам и пользователям сервиса станут приходить push-уведомления, в приложении появятся профилактические видеоролики и информационные материалы.

Закладчиками и перевозчиками наркотиков нередко становятся молодые люди, которых вербуют в интернете обещаниями лёгкого заработка. Многие не понимают, что за доставку «посылки» с запрещёнными веществами грозит уголовная ответственность, как и за сбыт.

В МВД подчеркнули, что продолжают объединять усилия государства, бизнеса и общества в борьбе с наркопреступностью. Главным приоритетом в ведомстве называют защиту молодёжи от вовлечения в наркобизнес и формирование в обществе нулевой терпимости к любым проявлениям наркопреступности.