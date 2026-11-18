Курьеры зарегистрировали электровелосипеды, оформили страховку и вышли из тени, но теперь рискуют получать штрафы и терять транспорт из-за отсутствия техосмотра, пройти который фактически негде. Депутат Курултая Асхат Рахимжанов потребовал устранить эту правовую коллизию и временно прекратить наказание водителей.

По его словам, с июля 2026 года электровелосипеды и электромопеды приравнены к механическим транспортным средствам. Для их эксплуатации необходимы регистрация, страховка, водительское удостоверение и свидетельство о техосмотре, которое нужно обновлять каждые шесть месяцев.

Однако с последним требованием возникла проблема: диагностические станции не располагают методиками и нормативами для проверки легкого электротранспорта.

В качестве примера депутат привел курьерскую компанию «Везунчик», которая зарегистрировала весь парк из 912 электровелосипедов и оформила обязательное страхование. Но пройти техосмотр компания не может – по сведениям заявителей, ни одна станция в стране не оказывает такую услугу.

«От владельцев требуют документ, получить который на практике невозможно. Ответственность за неготовность системы технического осмотра фактически возлагается на тех, кто выполнил остальные требования государства», — заявил Рахимжанов, оглашая депзапрос.

Между тем курьеров уже привлекают к ответственности по статье 590 КоАП. Штраф составляет 5 МРП (21 625 тенге), а при повторном нарушении в течение года — 20 МРП (86 500 тенге). Транспорт также задерживают и отправляют на штрафстоянки, лишая людей возможности зарабатывать.

Депутат напомнил, что курьерская доставка обеспечивает доход студентам, жителям регионов и гражданам без постоянного трудоустройства. Для некоторых месячный заработок составляет 90–100 тысяч тенге, поэтому даже один штраф становится серьезной финансовой нагрузкой.

«Государство добивалось легализации их деятельности, однако теперь наказывает за неисполнение требования, возможность выполнить которое не обеспечена», — подчеркнул депутат.

Рахимжанов обратился к министерствам транспорта и внутренних дел с требованием утвердить методику техосмотра электровелосипедов и электромопедов, обеспечить доступность процедуры во всех регионах и пересмотреть периодичность проверки.

Кроме того, он предложил МВД временно не штрафовать водителей за отсутствие свидетельства о техосмотре до появления реальной возможности его пройти, не задерживать по этой причине транспорт, а также пересмотреть ранее вынесенные постановления и вернуть электровелосипеды владельцам без оплаты хранения на штрафстоянках.

По мнению депутата, регулирование должно обеспечивать безопасность дорожного движения, а не создавать ситуацию, когда граждан наказывают за невозможность выполнить формальное требование.