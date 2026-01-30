Сотрудники криминальной полиции города Уральск раскрыли серию мошенничеств, совершённых путем обмана курьеров, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, злоумышленники действовали под предлогом доставки сотовых телефонов. Через мобильные приложения такси они связывались с курьерами и просили забрать телефон с одного адреса и доставить на другой, обещая оплатить услугу после прибытия, а также заверяя, что сумма будет удвоена при передаче товара.

Доверившиеся обещаниям курьеры оплачивали стоимость телефонов наличными. Однако по прибытию на указанный адрес получатели не выходили на связь, а контактные номера телефонов оказывались отключёнными. Таким образом мошенники завладели денежными средствами курьеров.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила несколько эпизодов аналогичного мошенничества. Задержаны подозреваемые, причастные к преступлениям. Ведутся следственные действия, досудебное расследование продолжается.

Полиция призывает граждан быть бдительными и не доверять крупным суммам наличными при доставке товаров от неизвестных лиц.