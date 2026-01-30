Курьеры попались на уловку мошенников в Уральске
Сотрудники криминальной полиции города Уральск раскрыли серию мошенничеств, совершённых путем обмана курьеров, передает BAQ.KZ.
По данным ведомства, злоумышленники действовали под предлогом доставки сотовых телефонов. Через мобильные приложения такси они связывались с курьерами и просили забрать телефон с одного адреса и доставить на другой, обещая оплатить услугу после прибытия, а также заверяя, что сумма будет удвоена при передаче товара.
Доверившиеся обещаниям курьеры оплачивали стоимость телефонов наличными. Однако по прибытию на указанный адрес получатели не выходили на связь, а контактные номера телефонов оказывались отключёнными. Таким образом мошенники завладели денежными средствами курьеров.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция установила несколько эпизодов аналогичного мошенничества. Задержаны подозреваемые, причастные к преступлениям. Ведутся следственные действия, досудебное расследование продолжается.
Полиция призывает граждан быть бдительными и не доверять крупным суммам наличными при доставке товаров от неизвестных лиц.
