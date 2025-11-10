В Семее благоустраивают новый парк, который подарили горожанам ко Дню Республики в конце октября. Правда, вокруг новой локации возникло много споров. Обещанную изюминку проекта – оформление пешеходного полотна в виде юрты, можно увидеть только с высоты. А в остальном площадь больше напоминает мощёный и неосвещённый пустырь, говорят горожане. Сколько денег было выделено на этот проект, узнать пока не удаётся, в акимате об этом говорить не хотят. Корреспондент BAQ.KZ разбирался в проблеме.

Парк Республики или площадь Республики. В Семее ещё не решили, как именно будет называться новая пешеходная зона. Горожанам же не понятно, что именно построили для них. Если это парк, то в основе должен быть дендро массив, то есть густо посаженные деревья и дорожки для прогулок. Если это площадь, то необходима специальная инфраструктура. Видимо, власти решили скомбинировать концепции и создать нечто новое. Но получилось то, что получилось…

Вид площади с дрона. Фото: Илья Бароховский.

В день открытия аким области Абай Берик Уали заявил, что парк "отражает социальное и культурное развитие Семея и станет современным общественным пространством для отдыха и прогулок". В будущем здесь установят большой Государственный флаг.

Локация появилась на месте окраинного пустыря на выезде из Семея, напротив культурно-спортивного комплекса "Арена" в строящемся микрорайоне Карагайлы. Рядом со скандально известным несанкционированным песчаным карьером, о котором мы писали в репортаже.

Фото: Альбина Халел.

Несмотря на важность создания таких общественных пространств в городе не утихают споры об их исполнении. Например, здесь нет туалетов, нет места, где можно будет укрыться от зноя в солнцепёк. Отсутствуют дорожные знаки и разметки, информирующие о локации. Поэтому из-за отсутствия освещения ночью этот подарок скрыт от взглядов проезжающих. Он отделён от жилого массива автомобильной трассой.

Мы решили взглянуть на подарок и понять, что задумали проектировщики и ландшафтные дизайнеры, создавшие сей проект.

Фото: Альбина Халел.

С первого взгляда площадь, назовём её так, напоминает большой плацдарм для показательных выступлений - шествий, парадов. В центре - пустое пространство, на котором в будущем планируют установить сцену, фудкорты, детские площадки и малые архитектурные формы. Одним словом, заготовка для чего-то более масштабного. Чего именно - снова загадка.

Пустынне виды площади-парка. Фото Альбины Халел.

С западной и восточной стороны - две возвышенности, которые очень напоминают курганы эпохи бронзового века. Их оформили разными видами кустарников и многолетников. Согласно смете отдела ЖКХ, на площади высадили можжевельник казацкий, кузильник, горную сосну, розу рогозу, тысячелистник, котовник, сальвию, вербейник, вейник, нивяник и очиток. Ко всем насаждениям проведена поливочная система. Имитацию захоронения венчают хвойные деревья - сосны и ели.

Курганы. Фото Альбины Халел.

Идею с курганами закольцевала статуя Золотого человека – символ духовного наследия. Копия сакского воина Алтын Адам подарила Алматинская область. Его установили на постаменте в окружении лавочек, внутри зелёной зоны.

Кстати, на территории посёлка Карагайлы и новой площади современные учёные обнаружили стоянку бронзового века. В частности, была обнаружена плавильная мастерская андроновцев и большое количество керамики. Это говорит о том, что эта территория была местом обитания представителей эпохи бронзы.

Фото Альбины Халел.

По периметру локации частоколом посадили сосну обыкновенную, самую распространённую хвойную культуру в области Абай. Поэтому парк как бы становится частью реликтового бора и продолжает тему хвойного изобилия Семея. Где закупили эти крупномеры и сколько они стоят, ни в городском, ни в областном акимате не рассказывают. Как, впрочем, не разглашают и стоимость всего парка.

Помимо крупномеров хвойных деревьев на зелёных массивах высадили берёзу, вяз и липу.

Фото Альбины Халел.

Землю посыпали семенами газонной травы. Сейчас площадь выглядит довольно аккуратно, но пустынно. Видимо, всю красоту она раскроет весной, когда оживёт местная флора. Семейчане надеются, что молодые деревья и кустарники выдержат зиму.

"В целом, на территории новой локации высадили около тысячи сосен и елей, больше 9,5 тысяч декоративных кустарников и 8 тысяч многолетних цветов. Общая площадь парка превышает 53 тысячи квадратных метров. В ходе благоустройства озеленена территория площадью 24 тысячи квадратных метров, 20 370 квадратных метров выложили бетонной брусчаткой, 20 480 метров покрыто асфальтом", - рассказали о проделанной работе в акимате Абайской области.

Фото Альбины Халел

Фото Альбины Халел.

Переживания и недовольство семейчан связаны с тем, что парк расположен на территории песчаного пустыря. На такой почве хорошо растёт хвойная культура. Но приживутся ли здесь лиственные деревья и многолетники, которые так щедро посадили на выделенных участках? По словам руководителя городского отдела ЖКХ Бахтияра Топаева, проблему бедной почвы долен решить завезённый сюда плодородный грунт.

"Компания "Зеленстрой" завезла грунт. Даётся два года гарантии на растения. Если не приживутся, будут менять. Озеленением и благоустройством этого парка занималась подрядная компания "Жасыл жер". Внутри проекта есть свои дизайнеры. Место на посёлке Карагайлы было выбрано для того, чтобы разгрузить город. Все основные мероприятия проходят в центре города. А теперь и жители окраин смогут быть причастными к важным мероприятиям", - пояснил выбор места Бахтияр Топаев.

Фото Альбины Халел

Надо сказать, что недалеко от нового парка, на территории культурно-спортивного комплекса "Арена" в ходе строительства здания были заложены средства на создание общественной зелёной зоны. Её обустроили, построили там фонтан. Однако этим летом в адрес акимата и балансодержателя поступало немало нареканий относительно содержания общественного пространства. Деревья сохли из-за отсутствия полива, газон пожелтел, сорняки росли в полную силу. Теперь люди переживают, не ждёт ли новую площадь такая же судьба?

Парк ночью не освещен. Фото Альбины Халел.

Кстати, парк в посёлке Карагайлы до сих пор не освящён. Электросети находятся на этапе передачи в энергоснабжающую организацию.

"В данное время выставили по кругу освещение, опоры, запросили техусловия у элкетроснабжающей компании. Как получим техусловия, будем подключать", - прокомментировали отсутствие освещения в парке.

Фото Альбины Халел.

Огромное количество брусчатки, уже привычные лавочки и уличные конструкции, которые повсеместно встречаются на общественных пространствах Семея. То есть ничего нового на площади семейчане пока не увидели. Свежей струёй стали старания по обустройству зелёных масс и статуя Золотого человека. Чего особенно не хватает на площади, так это фонтана, говорят горожане.

"Парк очевидно плохо продуман. Он похож не на парк, а на одинокую аллею для прогулок. Там отсутствует туалет, проблемы с освещением, большая часть парка - пустынная площадь, на которой летом будет жарко, так как нет тени. Парк хорошо смотрится на фото с дрона, но он явно не продуман для использования его людьми. Жители Карагайлы, конечно, будут там гулять. А куда им деться? Парк делали в условиях спешки. Обещали закончить ко дню города, а закончили ко дню Республики. Опоздали на месяц. Чиновники сейчас скажут, что это такой план. Специально перенесли дату открытия. А вместе с ней - перенесли и нормальное оборудование парка всем необходимым. Перенесли на следующий год", - поделился своим мнением гражданский активист и журналист Илья Бароховский, который в первые дни после открытия локации снял на дрон ту самую отличительную особенность парка - вид сверху в виде юрты.

По словам руководителя городского отдела ЖКХ, площадь строили на деньги подрядчика. В ближайшее время область выкупит этот подарок и поставит на свой баланс.