За неделю с 5 по 12 августа мясо кур (бедренная и берцовая кость с прилегающей мякотью) в среднем по стране подорожало на 1,9% — это самый быстрый недельный рост с апреля 2022 года, передает BAQ.KZ.

Об этом сообщает БНС АСПиР РК.

Основным драйвером роста стал Алматы: здесь окорочка подорожали сразу на 6,2%. До этого динамика была куда скромнее — с начала 2025 года цены в городе менялись слабо, а к 5 августа были лишь на 0,5% выше, чем годом ранее.

После скачка в начале августа курятина в Алматы стоит уже на 6,8% дороже, чем в начале года и год назад. Это приближает рост к среднереспубликанскому уровню: +11,4% за год и +8,7% с начала года. Тем не менее, цены в Алматы всё ещё не самые высокие в стране.