Курмангалиев выиграл международный турнир по настольному теннису в Швеции

Представитель команды Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев стал победителем турнира WTT Youth Contender в Хельсинборге (Швеция), передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Казахстанский спортсмен завоевал золотую медаль в возрастной категории U19.

На пути к победе Курмангалиев одержал верх над Хьюго Джобсом (Швеция) — 3:0, Обадой Таббахом (Швеция) — 3:0, Балажем Поором (Венгрия) — 3:1, Абхинандхом Прадхивадхи (Индия) — 3:2, Яном Мругалой (Польша) — 3:0 и Йоханом Хавстином (Дания) — 3:1.

В финальном матче казахстанец оказался сильнее представителя Польши Самуэля Михны, выиграв со счетом 3:1.

Отметим, что за победу на турнире Алан Курмангалиев также получил 1000 рейтинговых очков.