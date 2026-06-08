Курмангалиев выиграл международный турнир по настольному теннису в Швеции
Сегодня 2026, 08:45
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Сегодня 2026, 08:45Сегодня 2026, 08:45
115Фото: НОК РК
Представитель команды Казахстана по настольному теннису Алан Курмангалиев стал победителем турнира WTT Youth Contender в Хельсинборге (Швеция), передает BAQ.KZ со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Казахстанский спортсмен завоевал золотую медаль в возрастной категории U19.
На пути к победе Курмангалиев одержал верх над Хьюго Джобсом (Швеция) — 3:0, Обадой Таббахом (Швеция) — 3:0, Балажем Поором (Венгрия) — 3:1, Абхинандхом Прадхивадхи (Индия) — 3:2, Яном Мругалой (Польша) — 3:0 и Йоханом Хавстином (Дания) — 3:1.
В финальном матче казахстанец оказался сильнее представителя Польши Самуэля Михны, выиграв со счетом 3:1.
Отметим, что за победу на турнире Алан Курмангалиев также получил 1000 рейтинговых очков.
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