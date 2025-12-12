За январь–сентябрь 2025 года курортные зоны Казахстана посетили 3,8 миллиона человек, что на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года, передает BAQ.KZ со ссылкой на Бюро национальной статистики.

Иностранные туристы составили 16,5% от общего числа отдыхающих.

Лидером по посещаемости стал Алматинский горный кластер, который принял 2,2 миллиона гостей. На втором месте оказалась Щучинско-Боровская зона с 373,1 тысячи туристов, а третью позицию заняла Мангистауская курортная зона с 308,8 тысячи отдыхающих.

В пятёрку самых популярных направлений также вошли Балхашская туристская зона (169,2 тыс. посетителей) и Алакольская зона области Жетысу (147,1 тыс. человек).

Объём оказанных услуг в местах размещения курортных зон за 9 месяцев составил 154,7 млрд тенге. В туристических регионах страны функционируют 1 876 объектов размещения.

Рост числа туристов отражает устойчивое развитие отрасли и повышающийся интерес как казахстанских, так и иностранных туристов к отдыху в горных, озёрных и прибрежных регионах страны.