Почти 600 миллиардов тенге потратили казахстанцы на отечественные зоны отдыха, курорты и санатории в прошлом году. Такие данные приводят аналитики Energyprom. И это в 2 раза больше, чем на заграничные путевки. При этом несмотря на растущий интерес к внутреннему туризму и увеличение затрат, получить соответствующий сервис соотечественники пока не могут. Жалобы на отсутствие базовой инфраструктуры, завышенные цены и некачественное обслуживание дошли до президента. Он поручил привести все туристические направления в надлежащее состояние. Почему же Казахстан не в полной мере не использует природный потенциал и когда отдых на родине станет не только доступным, но и приятным, разбиралась корреспондент BAQ.KZ.

В прошлом году в Казахстане количество внутренних туристов превысило 10 с половиной миллионов человек. Как отчитались в министерстве туризма и спорта, почти каждый второй казахстанец путешествовал по республике. Нашу страну, по подсчетам профильного ведомства, посетили и 15,3 миллионов иностранцев. Если анализировать данные Бюро нацстатистики за первые три месяца 2025 года, в Казахстан чаще всего приезжали гости из России, Китая, Индии, Турции, США и Узбекистана.

Самым популярным местом для туристов в прошлом году стал Алматинский горный кластер. Его посетили 2,7 миллиона человек. Следом идет Мангистауская область, там побывало больше 400 тысяч человек. Замыкает тройку лидеров Щучинско-Боровская курортная зона. Почти 347 тысяч гостей выбрали это направление. В этом же списке Балхашская курортная зона и Алаколь. Всего в Казахстане 20 туристических зон.

В первые три месяца 2025 года курорты Казахстана посетили 883 349 человек. Данные за полгода на сайте Бюро нацстатистики еще не опубликовали. Большая часть туристов, по-прежнему, предпочитает Алматинский горный кластер. Это 637 700 посетителей. В основном посещали его наши соотечественники. В Щучинско-Боровской курортной зоне побывали 78 265 человек. В Мангистауской - 53 757, Алтайской – 43 152, а в туристкой зоне Туркестан – 30 740 человек.

Недавняя критика президента в первую очередь обращена на туристическую инфраструктуру озера Алаколь. На протяжении многих лет она пользуется огромной популярностью. Однако за все эти годы власти региона так и не привели курортную зону в порядок. Отдыхающие указывают на массу недостатков. Во-первых, есть сложности в логистике. Добраться по направлению не так просто. Билетов на поезда не хватает, их расхватывают заблаговременно. Также, как и на самолет. Стоит отметить и их дороговизну. Тех, кто добирается на личном автотранспорте ждет неприятный сюрприз, порой на местных заправках не хватает бензина из-за повышенного спроса со стороны отдыхающих.

Туристы сетуют и на плохую связь, а также высокие цены в магазинах. На расценках в зонах отдыха и сервисе можно остановиться отдельно. Но самая главная проблема – это нехватка туалетов и мусорных баков на побережье.

Такая ситуация практически на всех популярных курортах страны.

Как рассказывает астанчанка Алтынай Жумжумина, вместе с семьей в этом году они решили провести несколько дней в Баянауле. Остановились в зоне отдыха близи озера Жасыбай. Место жительница мегаполиса приглядела в инстаграм, говорит, на фотографиях все выглядело цивильно, поэтому заблаговременно забронировала номер. Стоимость проживания взрослых с двумя детьми в сутки стоит 84 тысячи тенге. В эту сумму входит трехразовое питание. По приезду семейную пару буквально с порога настигло разочарование.

"Когда мы заселились, в глаза сразу же бросилась грязь, особенно в санузле. В раковине были волосы и другой мусор, грязный унитаз. На полу в номере были постелены старые и грязные ковры. (…) Это очень печально, что мы платим деньги, а получаем такой сервис. В этой зоне отдыха два корпуса: старый и новый. Он еще не сдан полностью. В нашем старом корпусе видно, что давно не делали ремонт. Работники, если говорить о сервисе, не имеют единой формы, какие-то неопрятно одетые, не очень вежливые, непонятно, кто работник, кто отдыхающий", - поделилась женщина.

Она потребовала вернуть деньги, но им предложили номер в новом корпусе, где условия оказались лучше. Однако проживание стоило дороже, при этом не входит питание. Чтобы сгладить ситуацию, администрация пошла на встречу семейной паре и сохранила завтраки, обеды и ужины.

Впрочем, если предпринимателям по силам наладить сервис и повысить качество обслуживания туристов, то решить проблему отсутствия коммуникаций и инфраструктуры они не могут. Житель Восточно-Казахстанской области Ермек Абдрахманов уже несколько лет сдает свой частный дом приезжающим на отдых гостям. Находится он на побережье Бухтарминского водохранилища в районе Самар. Места красивые, вот только, признается мужчина, нет связи и многих других благ.

"Акимат каждый год нам обещает связь и до сих пор тишина. Есть проблемы с электричеством, его подает частное лицо по завышенной цене. Государственных нет и не могут обеспечить. Уже третий год ждем. То есть одни обещания. Цены в магазинах завышенные. Бывает, что компании после 00.00 выпивают и все ночь слушают музыку, громкий смех до утра. Поэтому нужно усилить патрулирование в это время", - говорит владелец частного дома отдыха.

Как отмечают в профильном ведомстве, инвестиции в туристическую отрасль Казахстана продолжают расти. Объем вложений в эту сферу увеличился почти на треть и достиг почти 670 миллиардов тенге.

За первые 3 месяца гостиницы сдали посетителям больше 1,5 миллиона номеров. Средняя стоимость койко-места в сутки, по данным БНС РК, составила 14 тысяч тенге. Заполняемость номеров с среднем не превышала 30%, посчитали аналитики.

Депутат мажилиса Ирина Смирнова считает, что Казахстан обладает колоссальными природными ресурсами и возможностями для туризма: от горных маршрутов до степных сафари. Однако отсутствие комплексного подхода, кадров, контроля и инвестиций в инфраструктуру тормозит развитие сферы.

"Средства, которые выделяются государством на поддержку туризма, часто используются не на развитие инфраструктуры, а на фестивали и праздники внутренние, которые абсолютно не имеют никакого отношения к развитию туризма. Либо фестивали за рубежом организовывают опять же для узкого круга людей. В целом для того, чтобы освоить средства. Стоит отметить и неудачный опыт госоператора "Казахтуризм", который практически не занимается развитием туризма. То есть сама структура Казахтуризма. Его роль должна быть в развитии кадров и в сертификации услуг. В том, чтобы межведомственное взаимодействие было по развитию инфраструктуры. Ничего этого не происходит", - уверена парламентарий.

Более того, говорит Ирина Смирнова, иностранные гиды часто уводят туристические потоки за пределы страны, а казахстанских специалистов не поддерживают и не обучают. Особенно в глаза бросается отсутствие подготовленных кадров в сфере туризма в той же Щучинско-Боровской курортной зоне. Зачастую гостей обслуживают не посвященные в гостиничное дело люди.

"Ощущение, что они не знают, что такое встреча клиентов, гостей, обслуживание их и т.д. Этому нужно учить, для этого должны быть специальные кадры. Пока с этим тоже туго. У нас совершенно не поддерживается развитие гидов наших казахстанских. К сожалению, у нас разрешается участие в турорганизации иностранцев, которые не знают истории нашей страны. Порой они дают информацию, которая не соответствует действительности и все это не преследуется по закону. Хотя в других странах гидом не может быть представитель другой страны. И они не могут отвлекать туристический поток на себя. У нас же это оказалось возможным. Работают гиды из России, Китая, Кыргызстана и Узбекистана на нашей территории и перенаправляют потоки туристов в свои страны", - возмущается депутат.

Представитель депутатского корпуса также высказалась о проблемах с внутренними перевозками. По словам Ирины Смирновой, авиарейсы задерживаются, а билеты дорогие. Это связано с монополией в аваиации.

"Билеты, несмотря на их дороговизну, давно разобраны. И долететь практически невозможно из одной точки в другую. Это огромная проблема, а то, что касается КТЖ, мы знаем о том, как и поезда у нас передвигаются. Тоже с опозданием, тоже не соответствуют графику, а качество вагонов… Не знаешь, в каком вагоне ты окажешься, купив билет. Это может быть вагон столетней давности, в котором все разбито и страшная жара, потому что не открываются окна и соответствующий запах из туалетов, поэтому сложно представить, на чем ты поедешь. И на автомобиле добираться сложно, так как качество дорог плохое", - заключила Ирина Смирнова.

Председатель фонда "Туристік Қамқор" и президент Ассоциации туроператоров Казахстана Инна Рей стояла у истоков развития отечественного туризма. Она много лет посвятила этой сфере. По ее мнению, однозначно ответить на вопрос, что необходимо для развития туризма в нашей республике, практически невозможно. Для того, чтобы получить четкий и правильный ответ, нужно использовать данные, так называемую Big Data, которые могут дать большие научно-исследовательские силы.

К слову, Инна Рей давно предлагает создать полноценный научно-исследовательский институт по развитию туризма в Казахстане. Она подчеркивает, это не просто формальное учреждение "для галочки" или очередной проект "на бумаге". Государству крайне важно использовать богатый мировой опыт, в том числе соседей и стран с похожими условиями.

"Для этого нужны серьёзные научные исследования, на базе которых можно выстраивать политику. А сейчас мы строим по принципу: "Я поехала в Америку, там делают так - давайте у нас так", или "я была в Египте, там делают по-другому - давайте и у нас так же". И концепция целая строится именно таким образом. Каждый у нас понимает, как нужно развивать туризм. Не надо для этого особенно задумываться, можно использовать опыт и слепо его копировать. К сожалению, это, как и в любом другом виде деятельности, получается не всегда", - считает председатель корпоративного фонда.

В то же время Инна Рей говорит о больших и серьёзных подвижках в сфере туризма. Однако есть представление, что развитием отрасли должны заниматься исключительно туристические компании. Это заблуждение, уверена она. Условия должны создаваться не частным бизнесом, а государством и экономикой в целом. Туристические компании - это лишь посредники между потребителями услуг и участниками туристского потенциала страны.

Очевидно, что важнейшее значение имеет сама туристическая дестинация. То есть конкретное место или регион, который привлекает туристов за счет природных, исторических, культурных, развлекательных или других особенностей.

"Мы должны отвлечь ту часть туристов, которые выезжают за границу. То есть оставить их дома, предложить им соответствующие условия, которые их устроят, и они откажутся от своего замысла – поехать за границу, и будут отдыхать в стране", - отмечает Инна Рей.

В отечественных туристических дестинациях местные органы власти далеко не всегда уделяют достаточно внимания развитию туризма. Иногда не хватает ресурсов и средств, а порой - элементарного желания вкладываться. Поскольку туризм - не про быструю прибыль. Это "долгие деньги" и инвестиции, которые начинают приносить отдачу не сразу.

"Казахстан - страна с огромной территорией, мы соперничаем практически со всем миром по объему территории. Это наше и преимущество, и проблема, потому что в каждую из дестинаций очень сложно провести соответствующую инфраструктуру и обустроить. Так как расстояния очень большие. Плюс к этому у нас очень часто сами ресурсы, которые интересны в качестве туристического объекта, очень маленькие по размеру. То есть ёмкость их невелика, и затраты по проведению инфраструктуры к такому объекту, зачастую, не могут окупиться в обозримом будущем. Это становится серьёзным барьером для вложений в развитие туризма", - считает председатель фонда.

В последнее время, действительно, возрастает интерес со стороны бизнеса. В Казахстан заходят международные гостиничные сети, увеличивается поток туристов. Но инвесторам важно понимать, во имя чего делаются вложения и в какой срок они могут окупиться. Ответы на эти вопросы могут дать только серьёзные и надёжные исследования.

Как отмечает госоператор Kazakh Tourism, со стороны государства предусмотрены законодательные и финансовые меры поддержки инвесторов. Если они готовы вкладываться, то могут рассчитывать на льготный кредит, госсубсидии или гранты. В то же время создавать условия должны местные исполнительные власти.

После критики президента, в правительстве создали специальную комиссию, которую возглавил вице-премьер Ермек Кошербаев. В кратчайшие сроки кабмину было поручено привести в порядок все туристические направления страны. Кроме того, установить и привлечь всех виновных к ответственности. Проверяющие отправились в турне по регионам, на местах зампремьер-министра указывал на множество проблем. Это и отсутствие регулирования цен на услуги, нехватка туалетов, мусорных баков, а также спасательных будок на пляжах.

Проверка курортных зон завершилась выговорами акимам, а также курирующему отрасль вице-министру. Нарушения нашли в Алматинской, Карагандинской, Жетусуской областях и в области Абай.

Между тем, туристический сезон в самом разгаре. Очевидно, что развитие внутреннего туризма в Казахстане демонстрирует рост интереса со стороны населения и бизнеса. Однако здесь множество системных барьеров. Несмотря на миллиарды, вложенные туристами, качественный сервис и инфраструктура остаются на недостаточном уровне. Причины лежат глубже. И это не про нехватку туалетов или высокие цены. Они кроются в отсутствии стратегического и научного подхода. Без опоры на научные исследования, подготовку кадров и межведомственное взаимодействие эта сфера будет развиваться фрагментарно. Поэтому настало время перейти от хаотичных инициатив к выстроенной государственной политике.