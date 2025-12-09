Курорты в безопасности — посольство РК отслеживает ситуацию в Таиланде
Случаев обращения казахстанцев или сообщений о пострадавших не поступало.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
В Министерстве иностранных дел заявили, что информация о пострадавших гражданах Казахстана в связи со столкновениями в Таиланде отсутствует. Ситуация развивается в районах, удалённых от туристических зон, где отдыхают казахстанцы. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передаёт корреспондент BAQ.KZ.
Смадияров сообщил, что ежедневно в Таиланд прилетают около 3000 граждан Казахстана, однако большинство из них не состоит на консульском учёте. На учёте, по данным МИД, числятся лишь около 150 человек. По его словам, события, о которых сообщают международные СМИ, происходят на значительном расстоянии от популярных курортов, и угрозы для отдыхающих нет.
"Эти столкновения находятся далеко от курортных зон — сотни, а то и тысячи километров. Поэтому нашим гражданам нет смысла переживать. Тем не менее наше посольство в рабочем порядке отслеживает ситуацию", - рассказал он.
Он добавил, что случаев обращения казахстанцев или сообщений о пострадавших не поступало.
Представитель МИД также подчеркнул, что рекомендации остаются стандартными: соблюдать меры безопасности и не покидать туристические районы без необходимости.
"Если, конечно, кто-то без башни не полезет в эти джунгли, — сказал Смадияров, отметив, что казахстанцы порой бывают в самых неожиданных местах", - добавил спикер.
Самое читаемое
- Мобильные переводы: чьи счета будут проверять с 2026 года?
- В Казахстане запускают дополнительные поезда на Новый год
- В Японии произошло мощное землетрясение магнитудой 7,2
- Роботы, шлифовка и многоступенчатый контроль: как работает автомобильное производство в Казахстане
- Касым-Жомарт Токаев утвердил бюджет на 2026–2028 годы