В Министерстве иностранных дел заявили, что информация о пострадавших гражданах Казахстана в связи со столкновениями в Таиланде отсутствует. Ситуация развивается в районах, удалённых от туристических зон, где отдыхают казахстанцы. Об этом сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Смадияров сообщил, что ежедневно в Таиланд прилетают около 3000 граждан Казахстана, однако большинство из них не состоит на консульском учёте. На учёте, по данным МИД, числятся лишь около 150 человек. По его словам, события, о которых сообщают международные СМИ, происходят на значительном расстоянии от популярных курортов, и угрозы для отдыхающих нет.

"Эти столкновения находятся далеко от курортных зон — сотни, а то и тысячи километров. Поэтому нашим гражданам нет смысла переживать. Тем не менее наше посольство в рабочем порядке отслеживает ситуацию", - рассказал он.

Он добавил, что случаев обращения казахстанцев или сообщений о пострадавших не поступало.

Представитель МИД также подчеркнул, что рекомендации остаются стандартными: соблюдать меры безопасности и не покидать туристические районы без необходимости.