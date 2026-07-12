Курорты в огне: юг Европы страдает от пожаров на фоне экстремальной жары

Страны Южной Европы борются с масштабными лесными пожарами, вспыхнувшими на фоне экстремальной жары, сообщает Bild.

Самая сложная ситуация складывается в Испании. Сильные пожары бушуют в окрестностях Альмерии: там зафиксировано множество жертв, а 23 человека числятся пропавшими без вести. Очаги возгорания отмечены также вблизи Барселоны и Мадрида. Дневные температуры превышают 40 градусов, а ночи не приносят прохлады: в Портбоу на побережье Коста-Брава установлен ночной температурный рекорд - 31,9 градуса.

В Португалии, где воздух прогревается до 45 градусов, огонь полыхает в окрестностях Порту, Лиссабона и Фару. В Италии возгорания зафиксированы на Сицилии, а также в районах Бриндизи, Фоджи и Неаполя. В Пьемонте пламя уже уничтожило 600 гектаров леса - именно там сохраняется наибольший риск новых пожаров.

В Хорватии огонь бушует в окрестностях Сплита и на популярном курортном острове Корчула, где существует угроза появления новых очагов. Жара опасна не только на суше: в некоторых районах температура воды достигает 30 градусов.