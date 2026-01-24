Курс 1500 за доллар — миф: глава Нацбанка опроверг слухи о резкой девальвации тенге
Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов назвал предположения о возможном росте курса доллара до 1500 тенге необоснованными и не имеющими экономических оснований, сообщает BAQ.kz.
По его словам, подобные сценарии отсутствуют даже в самых пессимистичных прогнозах.
Глава Нацбанка подчеркнул, что валютный курс в стране формируется исключительно рыночным путем — под влиянием спроса и предложения. Ни Национальный банк, ни другие государственные структуры не способны административно "назначить" курс или провести искусственную девальвацию.
Сулейменов напомнил, что Казахстан работает в режиме плавающего обменного курса, который выполняет функцию автоматического стабилизатора экономики и адаптируется к внешним и внутренним изменениям. По его оценке, текущий курс тенге остается сбалансированным и соответствует фундаментальным экономическим факторам.
"Уровень 1500 тенге за доллар — это абсолютно нереалистично. Даже самые консервативные и радикальные расчеты не предполагают подобных значений", — отметил он.
Глава регулятора добавил, что при сохранении взвешенной макроэкономической политики и продолжении структурных реформ в промышленности и сельском хозяйстве валютные и инфляционные риски со временем будут снижаться. Сценарий резкого обесценивания тенге, по его словам, не рассматривается даже теоретически.
