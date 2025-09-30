Национальный банк Республики Казахстан объявил официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на вторник, 30 сентября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Согласно опубликованным данным, доллар США установлен на уровне 548,79 тенге, евро — 643,02 тенге, китайский юань — 77,08 тенге, а российский рубль — 6,63 тенге.

Тем временем обменные пункты в крупнейших городах страны — Алматы, Астане и Шымкенте — продолжают устанавливать собственные курсы, ориентируясь на рыночный спрос. В Алматы доллар можно купить по цене от 546 до 549 тенге, евро — в диапазоне 640–645 тенге, рубль — от 6,5 до 6,57 тенге. В Астане доллар торгуется в пределах 544–549 тенге, евро — от 637 до 645 тенге, а рубль — в районе 6,47–6,62 тенге.

Разброс в значениях курсов свидетельствует о продолжающейся волатильности на валютном рынке и о влиянии как внешнеэкономических факторов, так и внутренней динамики спроса и предложения.