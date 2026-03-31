Национальный банк Казахстана установил официальный курс доллара на уровне около 486 тенге по состоянию на 31 марта, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По данным регулятора, ранее курс американской валюты находился на уровне 486,2 тенге за доллар, формируясь по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE).

В течение марта курс демонстрировал умеренную динамику. Так, в разные дни он колебался от примерно 479 до 491 тенге, без резких скачков .

Официальный курс Нацбанка рассчитывается на основе средневзвешенных значений биржевых торгов и служит ориентиром для финансового рынка.

Эксперты отмечают, что на курс тенге продолжают влиять внешние факторы, включая ситуацию на мировых рынках, стоимость нефти и динамику доллара на глобальном уровне.