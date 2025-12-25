По итогам торгов на Казахстанская фондовая биржа 25 декабря курс доллара составил 512,81 тенге, передает BAQ.KZ.

За сутки американская валюта укрепилась на 1,34 тенге.

В обменных пунктах страны в среднем установились следующие курсы валют. Доллар покупают по 512–512,5 тенге, продают по 515–517 тенге. Евро в обменниках принимают по 601,5–603,5 тенге и продают по 608–610 тенге. Курс российского рубля составляет 6,35–6,47 тенге при покупке и 6,48–6,90 тенге при продаже.

Таким образом, по итогам торгов и данных обменных пунктов иностранные валюты продолжают демонстрировать рост по отношению к тенге.