По итогам торгов 29 декабря на Казахстанская фондовая биржа курс доллара США составил 504,76 тенге, передает BAQ.KZ.

По сравнению с 26 декабря национальная валюта ослабла на 0,52 тенге.

В обменных пунктах страны в этот день были установлены собственные курсы покупки и продажи иностранных валют. В среднем доллар покупали по 504,5–507,6 тенге, продавали по 511–513 тенге.

Курс евро в обменниках колебался в пределах 593,0–596,5 тенге при покупке и 600–602 тенге при продаже. Российский рубль предлагался к покупке по 6,25–6,41 тенге, продажа осуществлялась по курсу 6,43–6,45 тенге.

Таким образом, по состоянию на конец торгового дня 29 декабря на валютном рынке сохранялась умеренная динамика курсов, отражающая текущие рыночные условия и спрос на иностранную валюту.