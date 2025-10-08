По итогам торгов 8 октября на Казахстанской фондовой бирже курс доллара снизился до 540,06 тенге — снижение за сутки составило 1,39 тенге, передает BAQ.KZ.

В обменных пунктах республики курс отличается: за доллар предлагают купить в диапазоне 541–541,5 тенге и продать по цене 542,5–543 тенге. Евро торгуется по почти 627–628 тенге при покупке и 631–634 при продаже, а российский рубль — по 6,5–6,55 тенге за покупку и 6,6–6,65 тенге за продажу.