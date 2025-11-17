Курс доллара на бирже укрепился и достиг 524,14 тенге
Американская валюта продолжает демонстрировать рост.
В Казахстане по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже в понедельник, 17 ноября, отмечено укрепление американской валюты, передает BAQ.KZ.
Доллар завершил сессию на уровне 524,14 тенге, прибавив 1,37 тенге по сравнению с предыдущей торговой неделей. Рост курса произошёл на фоне смешанной динамики мировых валют и сохраняющегося спроса на доллар со стороны импортеров и участников рынка.
На наличном рынке обменные пункты также скорректировали котировки. Средние цены на покупку доллара варьируются в районе 524–524,5 тенге, а продажи — 525–526 тенге. Торговцы отмечают небольшое увеличение активности клиентов, при этом серьёзного ажиотажа на рынке не наблюдается.
Европейская валюта демонстрирует более стабильное поведение. Евро в среднем покупают по 606–608 тенге, а продают по 609–611 тенге. Торговые операции по российскому рублю сохраняются в привычном диапазоне: покупка составляет около 6,4–6,43 тенге, продажа — 6,45–6,5 тенге.
