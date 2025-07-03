Курс доллара начал расти на Казахстанской фондовой бирже (KASE), передает BAQ.KZ.

По итогам дневных торгов 3 июля 2025 года в 15:30, средневзвешенный курс доллара США составил 519,57 тенге, что на 1,09 тенге выше уровня предыдущих торгов.

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