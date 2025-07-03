  • 3 Июля, 19:23
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Курс доллара начал расти — итоги валютных торгов на KASE

Доллар и юань прибавили, евро снизился.

Сегодня, 18:35
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 18:35
Сегодня, 18:35
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Фото: Unsplash

Курс доллара начал расти на Казахстанской фондовой бирже (KASE), передает BAQ.KZ.

По итогам дневных торгов 3 июля 2025 года в 15:30, средневзвешенный курс доллара США составил 519,57 тенге, что на 1,09 тенге выше уровня предыдущих торгов.

Другие валюты:

  • Российский рубль — 6,59 тенге (без изменений);
  • Китайский юань — 72,47 тенге (+0,12 тенге);
  • Евро — 610,26 тенге (−0,37 тенге).

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