Курс доллара начал расти — итоги валютных торгов на KASE
Доллар и юань прибавили, евро снизился.
Сегодня, 18:35
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 18:35Сегодня, 18:35
102Фото: Unsplash
Курс доллара начал расти на Казахстанской фондовой бирже (KASE), передает BAQ.KZ.
По итогам дневных торгов 3 июля 2025 года в 15:30, средневзвешенный курс доллара США составил 519,57 тенге, что на 1,09 тенге выше уровня предыдущих торгов.
Другие валюты:
- Российский рубль — 6,59 тенге (без изменений);
- Китайский юань — 72,47 тенге (+0,12 тенге);
- Евро — 610,26 тенге (−0,37 тенге).
Самое читаемое
- Правительство задолжало Фонду медстрахования более 500 млрд тенге
- Land Cruiser перевернулся и врезался в две машины на мосту в Астане, водитель погиб
- В Туркестанской области начали выпуск сельхоздронов
- Токаев требует усилить борьбу с нелегальной миграцией
- Водителя душили ремнём и оставили на обочине в Мангистау