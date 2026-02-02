По итогам торгов 2 февраля на Казахстанской фондовой бирже курс доллара составил 505,17 тенге, что на 3,93 тенге выше, чем в пятницу, передает BAQ.KZ.

В обменных пунктах страны средние курсы валют составляют:

Доллар: покупка – 505–506 тенге, продажа – 507–509 тенге;

Евро: покупка – 593–598 тенге, продажа – 600–602 тенге;

Рубль: покупка – 6,45–6,5 тенге, продажа – 6,55–6,65 тенге.