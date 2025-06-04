По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже (KASE) 4 июня курс американского доллара составил 511,67 тенге, передает BAQ.KZ. Это на 0,47 тенге ниже показателя предыдущего дня, свидетельствуя о незначительном укреплении национальной валюты.

В обменных пунктах страны доллар покупают по цене 510-511 тенге и продают по 512,5–513 тенге. Евро на наличном рынке оценивается в среднем в 580–581 тенге при покупке и 584–585,5 тенге при продаже. Российский рубль торгуется в пределах 6,35–6,4 тенге за покупку и 6,45–6,5 тенге за продажу.

Фон для курса тенге создаёт также нефтяной рынок. Цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE составляет 65,8 доллара за баррель, оставаясь в стабильном коридоре.

Эксперты отмечают, что текущее колебание курса находится в пределах рыночной нормы, а усиление тенге может быть связано с сезонным снижением спроса на валюту и устойчивыми ценами на энергоресурсы.