Курс доллара обновил максимум за неделю
Рост на 0,34 тенге.
Сегодня, 16:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:15Сегодня, 16:15
74
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 15 сентября курс доллара составил 541,18 тенге, что на 0,34 тенге выше показателей пятницы, передает BAQ.KZ.
В обменных пунктах страны средние курсы валют выглядят следующим образом: доллар покупают по цене 540-540,5 тенге, продают — 541-542 тенге; евро — покупка 632-635 тенге, продажа 637-638 тенге; российский рубль — покупка 6,36-6,46 тенге, продажа 6,48-6,5 тенге.
Рост курса доллара отражает текущие тенденции на валютном рынке Казахстана, влияя на стоимость импортных товаров и валютных операций.
Самое читаемое
- Трагическая ночь на дорогах Казахстана: в двух ДТП погибли 15 человек
- Наталья Богданова и Айбек Оралбай принесли стране ещё два "золота" на ЧМ в Ливерпуле
- Гружёный самосвал провалился под землю в центре Семея
- Казахстанские боксеры выиграли ещё три золота на чемпионате мира в Ливерпуле
- Семь золотых медалей: Токаев поздравил боксёров с "золотым" триумфом на чемпионате мира