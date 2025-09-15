По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 15 сентября курс доллара составил 541,18 тенге, что на 0,34 тенге выше показателей пятницы, передает BAQ.KZ.

В обменных пунктах страны средние курсы валют выглядят следующим образом: доллар покупают по цене 540-540,5 тенге, продают — 541-542 тенге; евро — покупка 632-635 тенге, продажа 637-638 тенге; российский рубль — покупка 6,36-6,46 тенге, продажа 6,48-6,5 тенге.

Рост курса доллара отражает текущие тенденции на валютном рынке Казахстана, влияя на стоимость импортных товаров и валютных операций.