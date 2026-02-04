Курс доллара опустился ниже 500 тенге впервые с весны 2025 года
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 4 февраля курс доллара составил 498,65 тенге, за сутки снизившись на 4,4 тенге. Это минимальный показатель с конца марта 2025 года и первый раз за два месяца, когда курс ушёл ниже психологической отметки в 500 тенге, передает BAQ.KZ.
Эксперты связывают укрепление тенге с приближающейся налоговой неделей: компаниям-экспортерам необходимо пополнять тенговые счета для уплаты налогов, что увеличивает предложение иностранной валюты на рынке.
В обменных пунктах Казахстана средние курсы валют на 4 февраля выглядят так:
Доллар: покупка – 496–499 тенге, продажа – 500–503 тенге
Евро: покупка – 585–591 тенге, продажа – 593–597 тенге
Рубль: покупка – 6,41–6,45 тенге, продажа – 6,5–6,55 тенге
Укрепление тенге создает более выгодные условия для казахстанцев при покупке импортных товаров и снижает давление на внутренний рынок.
