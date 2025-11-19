Курс доллара опустился ниже 520 тенге
Сегодня, 17:14
Курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по итогам торгов 19 ноября составил 519,41 тенге, передает BAQ.KZ.
За сутки американская валюта подешевела на 1,47 тенге, продолжив умеренную нисходящую динамику.
На наличном рынке изменения также отразились в котировках обменных пунктов. По данным торговых площадок, доллар в среднем покупают по 519–520 тенге, а продают по 521–523 тенге. Курсы евро варьируются от 600 до 605 тенге при покупке и от 603 до 605 тенге при продаже.
Аналитики отмечают, что колебания курса остаются в пределах ожидаемой волатильности, а уровень спроса на валюту стабилен. На рынке сохраняется влияние внешних факторов, однако значительных скачков специалисты не прогнозируют.
