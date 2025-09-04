Курс доллара остаётся стабильным
540,05 тенге по итогам торгов на KASE.
Сегодня, 16:34
По данным Казахстанской фондовой биржи (KASE), 4 сентября курс доллара США составил 540,05 тенге, передает BAQ.KZ.
За сутки американская валюта практически не изменилась в цене, показав незначительное снижение — всего на 0,09 тенге. Такая динамика свидетельствует о временной стабилизации курса после недавнего периода волатильности.
В обменных пунктах страны доллар сегодня можно купить по цене от 540,5 до 541 тенге, а продать — в пределах 539–540 тенге. Курсы других популярных валют также не претерпели существенных изменений: евро покупают по 625–628 тенге, продают по 630–631 тенге; российский рубль можно сдать за 6,5–6,6 тенге и купить по 6,65–6,7 тенге.
