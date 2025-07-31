На брифинге в правительстве первый заместитель премьер-министра Роман Скляр поделился своим прогнозом касательно курса доллара, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Журналисты напомнили Роману Скляру о заявлении премьер-министра Олжаса Бектенова от 15 июля, когда глава Кабмина впервые выступал перед прессой. Тогда премьер-министр озвучил официальный прогноз: курс доллара в 2026 году составит 540 тенге. Однако уже сегодня, по данным обменных пунктов, курс перевалил за 550 тенге – доллар продают по 552.

"Выходит, доллар подскочил из-за слов премьер-министра? Будет ли правительство брать на себя ответственность?", – спросил журналист.

Роман Скляр ответил, что заявление Бектенова касалось прогноза социально-экономического развития на следующий год, и курс в 540 тенге был рассчитан по пессимистичному сценарию с ценой нефти в 60 долларов за баррель. Он подчеркнул, что это не обещание, а ориентир в документе, принятом парламентом.

"Что касается нынешней ситуации, то привязывать это каким-то образом к тому, что слова премьер-министра послужили росту, я думаю, это несерьезно. Национальный банк – это отдельная структура в иерархии государственных органов власти, она не подчиняется правительству. Они проводят такую денежно-кредитную политику, которую считают нужной. Мы можем долго спорить, правильная она или неправильная, но они её проводят", – сказал Скляр.

При этом сам вице-премьер уверен, что курс доллара всё-таки стабилизируется.