Курс доллара падает в Казахстане
Евро и рубль остаются стабильными.
Сегодня, 17:50
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 21 августа курс доллара составил 537,75 тенге, что на 0,61 тенге меньше по сравнению с предыдущим днем, передает BAQ.KZ.
Курс евро остался в пределах 625-629 тенге за единицу, в то время как рубль укрепился до 6,61-6,75 тенге.
В обменных пунктах Казахстана покупка доллара варьируется от 538 до 539 тенге, а его продажа колеблется в пределах 539,5-540 тенге. Евро можно купить по цене 625-626 тенге, а продать — по 628-629 тенге. Что касается рубля, то его покупка составляет 6,61-6,65 тенге, а продажа — 6,7-6,75 тенге.
