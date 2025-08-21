По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 21 августа курс доллара составил 537,75 тенге, что на 0,61 тенге меньше по сравнению с предыдущим днем, передает BAQ.KZ.

Курс евро остался в пределах 625-629 тенге за единицу, в то время как рубль укрепился до 6,61-6,75 тенге.

В обменных пунктах Казахстана покупка доллара варьируется от 538 до 539 тенге, а его продажа колеблется в пределах 539,5-540 тенге. Евро можно купить по цене 625-626 тенге, а продать — по 628-629 тенге. Что касается рубля, то его покупка составляет 6,61-6,65 тенге, а продажа — 6,7-6,75 тенге.