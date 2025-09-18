Курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по итогам торгов составил 541,34 тенге, передает BAQ.KZ.

За сутки американская валюта подорожала на 0,21 тенге, продолжив тенденцию к постепенному укреплению.

На этом фоне обменные пункты по всей стране скорректировали свои котировки. В среднем доллар покупают по 541–541,5 тенге, а продают — по 542–543. Евро обменивается в пределах 638–642 тенге, а российский рубль — в диапазоне от 6,38 до 6,52 тенге.

Аналитики связывают рост курса с нестабильностью на внешних рынках, укреплением доллара по отношению к другим валютам, а также с внутренними экономическими факторами. Повышение курса американской валюты традиционно оказывает давление на потребительские цены и может привести к подорожанию импортных товаров.