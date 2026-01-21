Национальный банк Казахстана опубликовал официальные курсы иностранных валют на 21 января. Доллар США закрепился выше отметки 507 тенге, евро приблизился к 595 тенге, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

Согласно данным регулятора, официальный курс доллара США установлен на уровне 507,05 тенге, евро – 594,82 тенге. Российский рубль оценивается в 6,51 тенге, китайский юань – в 72,86 тенге.

Также Национальный банк определил курсы других иностранных валют: фунт стерлингов составил 683,40 тенге, дирхам Объединённых Арабских Эмиратов – 138,06 тенге, кыргызский сом – 5,80 тенге, турецкая лира – 11,71 тенге, украинская гривна – 11,72 тенге.

Официальные курсы валют используются при проведении расчётов и бухгалтерских операций, а также служат ориентиром для обменных пунктов и финансовых организаций страны.