Курс доллара подскочил на KASE
Доллар растёт, евро стабилен, рубль в балансе.
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На Казахстанской фондовой бирже завершились торги по иностранной валюте, и курс доллара вновь показал рост, передает BAQ.KZ.. По итогам торгов средневзвешенный курс американской валюты составил 519,55 тенге, что на 0,63 тенге выше предыдущего показателя.
Официальный курс, установленный Национальным банком на 19 июня, зафиксирован на уровне 518,81 тенге.
В обменных пунктах столицы и других городов курс покупки доллара колеблется в пределах 520–520,5 тенге, а продажа осуществляется по 521 тенге. Европейская валюта предлагается к покупке по 595–596 тенге, а продаётся в среднем по 600 тенге.
Что касается российского рубля, то его покупают по 6,53–6,55 тенге, а продают по цене от 6,58 до 6,62 тенге.
Валютный рынок остаётся активным, отражая как глобальные тенденции, так и внутренние экономические настроения.
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