Национальный банк Республики Казахстан обнародовал официальные курсы иностранных валют на пятницу, 18 июля 2025 года, передает BAQ.KZ.

По данным регулятора, доллар США установлен на уровне 532,74 тенге, евро — 611,64 тенге, китайский юань — 74,2 тенге, а российский рубль — 6,77 тенге.

Тем временем, обменные пункты в крупнейших городах страны — Алматы, Астане и Шымкенте — предлагают свои котировки, зачастую отличающиеся от официальных. В Алматы доллар покупают по 533 и продают по 536 тенге, евро варьируется от 617 до 621 тенге, а рубль — от 6,7 до 6,8 тенге.

В столице курс доллара колеблется между 531 и 537 тенге, евро — от 613 до 623 тенге, а рубль — в пределах 6,7–6,85 тенге. В Шымкенте разница менее заметна: доллар — от 532 до 536 тенге, евро — от 612 до 620, а рубль — от 6,7 до 6,78 тенге.