Курс доллара продолжает рост: по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 27 июня американская валюта подорожала до 520,39 тенге, прибавив за сутки 2,02 тенге, передает BAQ.KZ. Это значение стало новым максимумом за последнее время и свидетельствует о сохраняющемся давлении на тенге.

В обменных пунктах Казахстана доллар продают в среднем по 521 тенге, покупают - по 520–520,5. Курс евро также остаётся высоким: покупка - 605–609 тенге, продажа - 610–611. Российский рубль демонстрирует относительную стабильность, торгуясь в пределах 6,54–6,6 тенге.

Участники валютного рынка продолжают внимательно следить за внешнеэкономическими факторами и внутренними колебаниями, влияющими на соотношение национальной валюты к основным мировым.