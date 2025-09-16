Национальный банк Республики Казахстан опубликовал официальные курсы иностранных валют по отношению к тенге на вторник, 16 сентября 2025 года, передает BAQ.KZ.

Согласно данным, доллар США установлен на уровне 541,18 тенге, евро — 636,05 тенге, китайский юань — 75,99 тенге, а российский рубль — 6,52 тенге.

Тем временем обменные пункты в крупнейших городах страны предлагают собственные курсы, отличающиеся от официальных. В Алматы доллар продают по цене от 540 до 542 тенге, евро — в диапазоне 634–638 тенге, а рубль — по 6,4–6,5 тенге. В Астане курс доллара колеблется от 538 до 542 тенге, евро — от 631 до 639 тенге, а рубль — от 6,4 до 6,6 тенге.