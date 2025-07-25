Курс доллара превысил 544 тенге
Доллар продолжает рост.
Сегодня, 16:32
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Сегодня, 16:32Сегодня, 16:32
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Курс доллара на Казахстанской фондовой бирже (KASE) по итогам торгов 25 июля составил 544,87 тенге, передает BAQ.KZ.
За сутки американская валюта подорожала на 2,79 тенге, продолжив восходящий тренд последних дней.
В обменных пунктах по стране доллар покупают в среднем по 544–545 тенге, а продают по 546–547 тенге. Курс евро варьируется от 637 до 639 тенге при покупке и от 642 до 644 тенге при продаже. Российский рубль покупают по 6,6–6,7 тенге, а продают по 6,83–6,85 тенге.
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