  • 10 Сентября, 18:04

Курс доллара приближается к 540 тенге

Доллар уверенно растёт.

Сегодня, 16:31
112

Курс доллара продолжает рост: на торгах Казахстанской фондовой биржи 10 сентября его стоимость составила 538,2 тенге, что на 1,46 тенге выше, чем днём ранее, передает BAQ.KZ.

В обменных пунктах страны американскую валюту покупают в среднем по 538–538,5 тенге, а продают по 539,5–540 тенге.

Среди других популярных валют также отмечаются стабильные показатели: евро покупают по 627–630 тенге, продают по 632–633 тенге. Курс российского рубля составил 6,2–6,3 тенге при покупке и 6,34–6,37 тенге при продаже.

На фоне колебаний валютного рынка отмечается снижение цен на нефть. Цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent на бирже ICE составила 66,8 доллара за баррель.

