Курс доллара в Казахстане продолжает демонстрировать незначительный рост, передает BAQ.KZ.

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 30 сентября американская валюта подорожала на 0,29 тенге и составила 549,06 тенге. Это один из самых высоких показателей за последнее время.

На фоне этого колебания обменные пункты по всей стране установили следующие ориентиры: доллар покупают в среднем по 548–549 тенге, продают — по 549,5–550,5 тенге.

Также изменились курсы других основных валют. Евро в пунктах обмена можно купить за 645–646 тенге, а продать за 639–642 тенге. Что касается российского рубля, то он остаётся в диапазоне 6,5–6,7 тенге: покупка — 6,5–6,55, продажа — 6,6–6,7 тенге.