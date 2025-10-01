Курс доллара приблизился к 550 тенге
Как изменились валюты к 1 октября.
Сегодня, 17:02
На торгах Казахстанской фондовой биржи 1 октября курс доллара США составил 549,15 тенге, незначительно подорожав на 0,08 тенге по сравнению с предыдущим днём, передает BAQ.KZ.
Несмотря на слабую динамику, американская валюта продолжает удерживаться вблизи психологической отметки в 550 тенге, вызывая интерес как у инвесторов, так и у простых граждан.
В обменных пунктах Казахстана доллар сегодня покупают в среднем по 548–549,5 тенге, а продают по 550–551 тенге.
Другие популярные валюты также демонстрируют относительную стабильность. Евро покупают по 640–642 тенге, продают по 646–647 тенге. Что касается российского рубля, его курс остаётся в диапазоне 6,64–6,68 тенге при покупке и 6,73–6,75 тенге при продаже.
