По итогам торгов 18 февраля на Казахстанской фондовой бирже курс доллара снизился до 489,3 тенге. За сутки американская валюта подешевела на 0,74 тенге, передает BAQ.KZ.

В обменных пунктах страны сложились следующие средние курсы:

доллар США: покупка – 489–491 тенге, продажа – 492,5–495 тенге;

евро: покупка – 577–581 тенге, продажа – 582–585 тенге;

российский рубль: покупка – 6,35–6,40 тенге, продажа – 6,45–6,47 тенге.

Таким образом, на фоне торгов на бирже тенге незначительно укрепился по отношению к доллару, в то время как курсы евро и рубля в обменниках сохраняются в прежнем диапазоне.