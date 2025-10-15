15 октября курс доллара на Казахстанской фондовой бирже вновь показал рост и составил 539,56 тенге, передает BAQ.KZ.

За сутки он прибавил 0,63 тенге, отражая продолжающееся давление на национальную валюту.

На фоне биржевых колебаний обменные пункты по стране зафиксировали доллар в диапазоне 538,5–539 тенге при покупке и 540–542 тенге при продаже. Курсы других основных валют также остаются на высоком уровне: евро в среднем покупают за 626–627 тенге, а продают по 629–630, в то время как рубль покупают по 6,69–6,77 тенге, а продают по 6,85–6,9.

Финансовые аналитики отмечают, что укрепление доллара может быть связано с внешними макроэкономическими факторами, а также сезонным спросом на валюту внутри страны.