Курс доллара продолжает рост на KASE
Курс превысил 544 тенге.
Сегодня, 17:23
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 26 сентября курс доллара составил 544,26 тенге, что на 2,45 тенге выше показателя предыдущего дня, передает BAQ.KZ.
В обменных пунктах страны в среднем курс покупки доллара варьируется в пределах 544–544,5 тенге, а продажи — 545–546 тенге. Евро на данный момент покупают по курсу 635–636 тенге, продают — 637–640 тенге.
Российский рубль представлен покупкой в диапазоне 6,4–6,45 тенге и продажей 6,5–6,55 тенге.
Рост курса доллара отражает динамику на валютном рынке и вызывает повышенное внимание со стороны участников финансового рынка и населения.
