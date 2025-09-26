По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 26 сентября курс доллара составил 544,26 тенге, что на 2,45 тенге выше показателя предыдущего дня, передает BAQ.KZ.

В обменных пунктах страны в среднем курс покупки доллара варьируется в пределах 544–544,5 тенге, а продажи — 545–546 тенге. Евро на данный момент покупают по курсу 635–636 тенге, продают — 637–640 тенге.

Российский рубль представлен покупкой в диапазоне 6,4–6,45 тенге и продажей 6,5–6,55 тенге.

Рост курса доллара отражает динамику на валютном рынке и вызывает повышенное внимание со стороны участников финансового рынка и населения.