На Казахстанской фондовой бирже завершились торги на рынке иностранных валют, и курс доллара вновь показал рост, передает BAQ.KZ.

Средневзвешенное значение достигло 511,92 тенге, что на 0,22 тенге выше предыдущего уровня.

Национальный банк установил официальный курс на 13 июня на отметке 511,77 тенге. На фоне колебаний курса обменные пункты адаптировали цены: доллар продают в среднем по 515–516 тенге, евро - по 592–593, а рубль - по 6,45–6,5 тенге.

Повышение курса доллара продолжает вызывать интерес участников рынка, и аналитики внимательно следят за внешнеэкономическими факторами, способными повлиять на дальнейшее движение тенге.