На Казахстанской фондовой бирже (KASE) по итогам торгов 9 октября курс доллара составил 541,54 тенге, показав рост на 1,46 тенге по сравнению с предыдущим днём, передает BAQ.KZ.

Это продолжает тенденцию постепенного укрепления американской валюты по отношению к тенге.

На фоне биржевых изменений обменные пункты по всей стране скорректировали курсы валют. В среднем доллар покупают по цене от 540 до 542,5 тенге, а продают по 543–544 тенге. Евро покупают по курсу 628–631 тенге, а продают по 632–635 тенге. Российский рубль в обменных пунктах можно купить за 6,63–6,65 тенге, а продать — в диапазоне 6,45–6,55 тенге.