Курс доллара продолжает рост
по итогам торгов 9 октября он достиг 541,54 тенге.
Сегодня, 16:50
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:50Сегодня, 16:50
50
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) по итогам торгов 9 октября курс доллара составил 541,54 тенге, показав рост на 1,46 тенге по сравнению с предыдущим днём, передает BAQ.KZ.
Это продолжает тенденцию постепенного укрепления американской валюты по отношению к тенге.
На фоне биржевых изменений обменные пункты по всей стране скорректировали курсы валют. В среднем доллар покупают по цене от 540 до 542,5 тенге, а продают по 543–544 тенге. Евро покупают по курсу 628–631 тенге, а продают по 632–635 тенге. Российский рубль в обменных пунктах можно купить за 6,63–6,65 тенге, а продать — в диапазоне 6,45–6,55 тенге.
Самое читаемое
- Казахстанские вузы укрепили лидерство в мировом рейтинге Times Higher Education
- IMD: Казахстан улучшил позиции в мировом рейтинге конкурентоспособности
- Токаев поручил министру финансов усилить контроль за госсредствами
- С 20 октября в Казахстане изменятся правила ввоза автомобилей: что нужно знать
- Смерть срочника в Мангистау: опубликована его переписка с девушкой