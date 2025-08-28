Курс доллара продолжает снижение
Доллар снизился до 537,76 тенге.
Сегодня, 16:41
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 28 августа курс доллара составил 537,76 тенге. За сутки американская валюта снизилась на 0,16 тенге, что является незначительным изменением, передает BAQ.KZ.
В обменных пунктах Казахстана курсы валют следующие: доллар покупают по 537-538 тенге, а продают по 539-539,5 тенге. Евро торгуется на уровне 623-625 тенге при покупке и 627-629 тенге при продаже. Рубль в Казахстане можно купить по 6,6-6,63 тенге, а продать — по 6,65-6,68 тенге.
Эти данные отражают текущую ситуацию на валютном рынке и демонстрируют стабильность курса по сравнению с предыдущими днями.
