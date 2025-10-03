Курс доллара на Казахстанской фондовой бирже вновь пошёл вверх, передает BAQ.KZ.

По итогам торгов 3 октября он составил 547,57 тенге, прибавив за сутки 0,58 тенге. В обменных пунктах страны американская валюта продаётся в среднем по 549–549,5 тенге, а покупается по 548–548,5. Евро в среднем покупают по цене от 640 до 643 тенге, а продают за 644–647. Российский рубль колеблется в диапазоне 6,6–6,65 тенге при покупке и 6,69–6,73 тенге при продаже.

Валютный рынок продолжает реагировать на глобальные и внутренние экономические сигналы, и колебания курсов сохраняются.