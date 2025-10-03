Курс доллара растёт в Казахстане
Евро и рубль не отстают.
Сегодня, 16:57
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:57Сегодня, 16:57
83
Курс доллара на Казахстанской фондовой бирже вновь пошёл вверх, передает BAQ.KZ.
По итогам торгов 3 октября он составил 547,57 тенге, прибавив за сутки 0,58 тенге. В обменных пунктах страны американская валюта продаётся в среднем по 549–549,5 тенге, а покупается по 548–548,5. Евро в среднем покупают по цене от 640 до 643 тенге, а продают за 644–647. Российский рубль колеблется в диапазоне 6,6–6,65 тенге при покупке и 6,69–6,73 тенге при продаже.
Валютный рынок продолжает реагировать на глобальные и внутренние экономические сигналы, и колебания курсов сохраняются.
Самое читаемое
- Миллиардный ремонт: обновлённый вокзал Шымкента не выдержал первого дождя
- Автобусы переполнены, мостов не хватает: зачем Усть-Каменогорску канатная дорога?
- На левом берегу Астаны заметили лису возле жилых комплексов
- Ими интересуются Маск и Цукерберг: В Astana Hub назвали самые дорогие стартапы Казахстана
- В Нигерии перевернулась лодка с торговцами: погибли как минимум 26 человек