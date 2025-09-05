Курс доллара сдает позиции
Курс опустился ниже 538 тенге.
Сегодня, 16:46
Курс доллара в Казахстане продолжает демонстрировать умеренное снижение, передает BAQ.KZ.
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 5 сентября американская валюта подешевела на 2,11 тенге и составила 537,91 тенге за доллар. Это движение отражает текущие колебания на валютном рынке, вызванные как внутренними, так и внешними экономическими факторами.
В обменных пунктах страны на сегодняшний день доллар США продаётся в среднем по 540–540,5 тенге, тогда как покупка осуществляется по цене от 538,5 до 539,5 тенге. Евро торгуется на уровне 626–628 тенге при покупке и 630–631,5 тенге при продаже. Российский рубль остаётся относительно стабильным: покупка — 6,5–6,6 тенге, продажа — 6,65–6,7 тенге.
