На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились дневные торги по иностранным валютам, передает BAQ.KZ. К 15:30 средневзвешенный курс доллара США составил 510,19 тенге, что на 1,11 тенге ниже показателя предыдущего дня. Это указывает на небольшое укрепление тенге по отношению к американской валюте.

Курс российского рубля остался практически без изменений - 6,45 тенге, снизившись лишь на 0,04 тенге. Китайский юань также показал незначительное снижение: его курс составил 71,10 тенге, уменьшившись на 0,19 тенге.

На наличном рынке обменные пункты предлагают доллар в пределах 509,9–512,5 тенге, евро - от 582,5 до 586,5 тенге, а рубль - в диапазоне 6,35–6,47 тенге.

Финансовые аналитики отмечают, что снижение курса доллара может быть связано с временной стабилизацией спроса на валюту внутри страны, а также с колебаниями на мировом валютном рынке. Однако ситуация остаётся чувствительной к внешним экономическим факторам и геополитическим новостям.