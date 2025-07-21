На Казахстанской фондовой бирже (KASE) завершились торги на рынке иностранных валют, передает BAQ.KZ.

По итогам торгов средневзвешенный курс доллара составил 529,44 тенге, что на 3,89 тенге ниже по сравнению с предыдущим показателем. Это стало заметным укреплением национальной валюты на фоне сохраняющейся волатильности на мировых рынках.

Отметим, официальный курс доллара, установленный Национальным банком Казахстана на 21 июля, составляет 533,61 тенге.

В обменных пунктах по городу наблюдается следующий диапазон цен: американскую валюту покупают в среднем по 528–530 тенге, а продают по 530,5–531,5 тенге. Евро покупают по 615–618 тенге, а продают по 619–622 тенге. Российский рубль обменивают по курсу 6,65–6,7 тенге при покупке и 6,75–6,8 тенге при продаже.