Курс доллара снизился на 2,5 тенге на биржевых торгах
Тенге укрепился по отношению к доллару.
Сегодня, 15:59
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:59Сегодня, 15:59
156
По итогам торгов 22 декабря на Казахстанская фондовая биржа курс доллара США составил 515,02 тенге, передает BAQ.KZ.
По сравнению с предыдущими торгами в пятницу американская валюта подешевела на 2,55 тенге, что отразилось на ситуации на наличном валютном рынке.
В обменных пунктах Казахстана в среднем сложились следующие курсы валют. Доллар покупают по 514,0–516,7 тенге, продают по 517,5–519,5 тенге. Курс евро в обменниках составляет 602–604 тенге при покупке и 607–610 тенге при продаже. Российский рубль принимают по 6,22–6,44 тенге и продают по 6,43–6,90 тенге.
Таким образом, снижение курса доллара на биржевых торгах отразилось на текущих котировках в обменных пунктах страны.
Самое читаемое
- С 1 января повысятся пороги снятия с ЕНПФ: что нужно знать казахстанцам
- Пятизвёздочный гостиничный комплекс стоимостью 6,5 млрд тенге открыли в Семее
- 31 село подключили к газу в Актюбинской области
- Ушёл из жизни народный артист Асанали Ашимов
- Крупнейшее морское нефтегазовое месторождение Китая установило рекорд по добыче