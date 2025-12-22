По итогам торгов 22 декабря на Казахстанская фондовая биржа курс доллара США составил 515,02 тенге, передает BAQ.KZ.

По сравнению с предыдущими торгами в пятницу американская валюта подешевела на 2,55 тенге, что отразилось на ситуации на наличном валютном рынке.

В обменных пунктах Казахстана в среднем сложились следующие курсы валют. Доллар покупают по 514,0–516,7 тенге, продают по 517,5–519,5 тенге. Курс евро в обменниках составляет 602–604 тенге при покупке и 607–610 тенге при продаже. Российский рубль принимают по 6,22–6,44 тенге и продают по 6,43–6,90 тенге.

Таким образом, снижение курса доллара на биржевых торгах отразилось на текущих котировках в обменных пунктах страны.