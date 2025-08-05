Курс доллара снизился на 4 тенге, рубль и юань также упали
Валютный свод.
Сегодня, 16:28
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 16:28Сегодня, 16:28
29Фото: unsplash
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) по состоянию на 15:30 5 августа 2025 года средневзвешенный курс доллара упал до 537,53 тенге, что на 3,98 тенге ниже предыдущего значения, передает BAQ.KZ.
В то же время российский рубль продолжил снижение: его курс составил 6,71 тенге (-0,072), а китайский юань укрепился до 74,94 тенге, что на 0,70 тенге меньше, чем на утренней сессии.
Самое читаемое
- Костюмы Дженнифер Лопес вызвали политическую реакцию в Астане
- Семья из трёх человек погибла в жутком ДТП на трассе Астана - Петропавловск
- Скандал на концерте Джей Ло в Астане: нарушительницей оказалась жена полицейского
- Шакира может приехать в Казахстан следом за Дженнифер Лопес
- Мужчина изнасиловал девушку с инвалидностью в Шымкенте