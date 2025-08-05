На Казахстанской фондовой бирже (KASE) по состоянию на 15:30 5 августа 2025 года средневзвешенный курс доллара упал до 537,53 тенге, что на 3,98 тенге ниже предыдущего значения, передает BAQ.KZ.

В то же время российский рубль продолжил снижение: его курс составил 6,71 тенге (-0,072), а китайский юань укрепился до 74,94 тенге, что на 0,70 тенге меньше, чем на утренней сессии.