Курс доллара снизился на торгах Казахстанской фондовой биржи
Нацвалюта укрепилась по итогам биржевых торгов.
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 17 декабря курс доллара составил 514,31 тенге. По сравнению с понедельником американская валюта подешевела на 0,87 тенге.
На наличном рынке в обменных пунктах страны также зафиксированы актуальные значения курсов основных иностранных валют. В среднем доллар покупают по цене от 513 до 518,8 тенге, продают — в диапазоне 517–519 тенге.
Курс евро в обменниках установлен на уровне 602–604 тенге при покупке и 610–614 тенге при продаже. Российский рубль покупают по 6,33–6,45 тенге, продают — по 6,55–6,75 тенге.
Таким образом, по итогам торговой сессии и на наличном рынке сохраняется умеренное снижение курса доллара при относительной стабильности других основных валют.
Самое читаемое
- 44 млрд тенге вложит испанская компания в строительство завода в Кызылординской области
- Какие мероприятия пройдут в регионах в честь Дня Независимости
- Свыше 1,7 тысячи рабочих мест создадут в Туркестанской области благодаря новым производствам
- Самый большой каток Казахстана открылся в Конаеве
- В Актау установят 2 100 контейнеров европейского стандарта для вывоза мусора