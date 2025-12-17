  • 17 Декабря, 18:09

Курс доллара снизился на торгах Казахстанской фондовой биржи

Нацвалюта укрепилась по итогам биржевых торгов.

Сегодня, 17:19
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Курс доллара снизился на торгах Казахстанской фондовой биржи Сегодня, 17:19
Сегодня, 17:19
76

По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 17 декабря курс доллара составил 514,31 тенге. По сравнению с понедельником американская валюта подешевела на 0,87 тенге.

На наличном рынке в обменных пунктах страны также зафиксированы актуальные значения курсов основных иностранных валют. В среднем доллар покупают по цене от 513 до 518,8 тенге, продают — в диапазоне 517–519 тенге.

Курс евро в обменниках установлен на уровне 602–604 тенге при покупке и 610–614 тенге при продаже. Российский рубль покупают по 6,33–6,45 тенге, продают — по 6,55–6,75 тенге.

Таким образом, по итогам торговой сессии и на наличном рынке сохраняется умеренное снижение курса доллара при относительной стабильности других основных валют.

Самое читаемое

Наверх