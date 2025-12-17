По итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 17 декабря курс доллара составил 514,31 тенге. По сравнению с понедельником американская валюта подешевела на 0,87 тенге.

На наличном рынке в обменных пунктах страны также зафиксированы актуальные значения курсов основных иностранных валют. В среднем доллар покупают по цене от 513 до 518,8 тенге, продают — в диапазоне 517–519 тенге.

Курс евро в обменниках установлен на уровне 602–604 тенге при покупке и 610–614 тенге при продаже. Российский рубль покупают по 6,33–6,45 тенге, продают — по 6,55–6,75 тенге.

Таким образом, по итогам торговой сессии и на наличном рынке сохраняется умеренное снижение курса доллара при относительной стабильности других основных валют.