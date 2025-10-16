Курс доллара к тенге демонстрирует небольшое снижение — по итогам торгов на Казахстанской фондовой бирже 16 октября он составил 537,84 тенге, передает BAQ.KZ.

За сутки американская валюта подешевела на 1,6 тенге, продолжив колебания в рамках текущей волатильности.

На фоне этого изменения в обменных пунктах Казахстана доллар покупают в среднем по 537,5–538 тенге, а продают по 539–540. Евро удерживает позиции: его покупка осуществляется по 625–627 тенге, продажа — по 629–630. Российский рубль также остаётся относительно стабильным, с курсом покупки 6,75–6,78 тенге и продажей в пределах 6,8–6,85.